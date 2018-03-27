السعودية تعوض المقاولين المتضررين من رفع رسوم العمالة الوافدة

القاهرة- وكالات:

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مجلس الوزراء السعودي، أن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر 2016 عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.

كان قطاع الإنشاءات كثيف العمالة تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين.