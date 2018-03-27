200 جنيه انخفاضا في أسعار حديد بشاي بعد تراجع البليت عالميا

كتبت- منار الرخ:

خفضت شركة بشاي للصلب، اليوم الثلاثاء، أسعار الحديد 200 جنيه في الطن، ليصل إلى 12800 جنيه، مع تراجع أسعار البليت العالمية.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، إن شركة بشاي أخطرت التجار، اليوم، بخفض أسعار منتجاتها من الحديد بقيمة 200 جنيه، وأن الشركات الاخرى تراجع أسعارها حاليا.

وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركات الحديد كلها تراجع أسعارها حاليا بعد تراجع أسعار البليت العالمية بنحو 15 دولارا في الطن.

وشهدت أسعار الحديد قفزات كبيرة ومتواصلة منذ بداية الشهر الجاري، نتيجة ارتفاع سعر خام "البليت" والخردة عالميا، بسبب الاضطرابات التي أثارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص فرض رسوم على واردات الحديد في أمريكا.

وتجاوزت أسعار الحديد خلال الأيام الماضية مستوى 13 ألف جنيه للمستهلك، بينما يصل أسعاره تسليم الأرض المصنع إلى 12790 جنيهًا للطن في حديد عز، وفي شركة المراكبي 12650 جنيهًا، والجيوشي 12850 جنيهًا.

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