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وضع حجر الأساس للفرع الرئيسي لنادي البريد في العبور

03:34 م الثلاثاء 27 مارس 2018
وضع حجر الأساس للفرع الرئيسي لنادي البريد في العبور

كتبت- شيماء شلبي:

وضع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد حجر الأساس لإنشاء الفرع الرئيسي لنادي البريد بالعبور.

وقال الصغير، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفرع الرئيسي لنادي البريد سيكون إضافة قوية للمنظومة الرياضية في مصر، وسيقام على مساحة ٥.٨٨ فدان.

وأشار الصغير إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التصميمات والتراخيص اللازمة، موضحا أنه سيتم البدء في أعمال الإنشاء خلال ٦ أشهر.

وأضاف رئيس البريد، أن الاهتمام بالجانب الرياضي والاجتماعي للعاملين يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة، وذلك لإعطاء الفرصة للعاملين وأسرهم لمزاولة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية لتعميق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين العاملين.

الهيئة القومية للبريد حجر اساس المنظومة الرياضية نادي البريد في العبور

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