البنك الأهلي يبيع 25 ألف شهادة "أمان" بقيمة 39 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع نحو 25 ألف شهادة أمان، مقابل 39 مليون جنيه، منذ بداية طرحها مطلع الشهر الجاري، وحتى الآن.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي المصري والقاهرة ومصر والزراعي المصري، في بداية الشهر الجاري، طرح شهادة أمان المصريين، التي تستهدف توفير تغطية تأمينية ضد الوفاة، للعمالة الموسمية والمؤقتة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.