البنك الأهلي ينتهي من تحويل 32 فرعا للعمل بالطاقة الشمسية خلال 3 أشهر

كتبت - منال المصري:

قال حسام الحجار رئيس محموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، إن البنك سيطلق لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفي الإنارة بالطاقة الشمسية في 32 فرعا خلال الثلاثة أشهر المقبلة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف الحجار لمصراوي، إن البنك انتهى من تحويل 17 فرعا إلى الإنارة بالطاقة الشمسية في محافظات مختلفة سواء بالصعيد أو القاهرة، وجاري الانتهاء من تحويل 15 فرعا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن إجمالي تكلفة تحويل الفروع إلى الإنارة بالطاقة الشمسية تبلغ تقريبا 16 ملايين جنيه بواقع 500 ألف جنيه لكل فرع.

وتعمل سلالم كبري المشاة الذي أنشأه البنك أمام برجه الرئيسي بمنطقة بولاق أبو العلا، بالطاقة الشمسية، كما زرع البنك بعض الخلايا الشمسية على الكبري، بحسب الحجار.

وأوضح الحجار أن تشغيل أي فرع بالطاقة الشمسية يخضع لبعض المعايير الفنية التي تتمثل في وجود سطح كافٍ لمبنى الفرع يمكنه زرع الخلايا عليه، إلى جانب مساحة وارتفاع الفرع.