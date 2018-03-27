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الخطوط الفرنسية تطلق أولى رحلاتها الطويلة لمطار القاهرة

03:07 م الثلاثاء 27 مارس 2018
الخطوط الفرنسية تطلق أولى رحلاتها الطويلة لمطار القاهرة

القاهرة- مصراوي:

أطلقت شركة الخطوط الجوية Joon التابعة للخطوط الجوية الفرنسية Air France أولى رحلاتها طويلة المدى لمطار القاهرة في مصر.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تقدم تجربة سفر عصرية جديدة -كإحدى الشركات التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "Air France"- والتي تشهد تطورا مستمرا من خلال رحلاتها المتواصلة المتجهة للعديد من المدن حول العالم.

وأشارت إلى أنها تضيف وجهات صيفية جديدة لرحلاتها إلى اجانب القاهرة، في كل من كيب تاون، فورتاليزا، ماهي، ومومباي وطهران للرحلات الطويلة المدى القادمة من أوسلو، وروما، ونابولي واسطنبول، ووجهات أضيفت إلى الرحلات المتوسطة المدى لكل من برلين وبرشلونة وبورتو ولشبونة، وهي الرحلات التي أطلقت في خريف 2017، وفقا للبيان.Joon-LC-Premium Eco

شركة Joon الخطوط الجوية الفرنسية مطار القاهرة كيب تاون برشلونة برلين

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