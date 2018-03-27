مشتريات المصريين والأجانب تصعد بالبورصة 1% بنهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت البورصة ارتفاعها لليوم الثاني مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات الأجانب والمصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.97% عند مستوى 17270 نقطة،

بينما انخفض مؤشر EgX70 بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 29.4 مليون جنيه، والمصريين بقيمة 2.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 31.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات أمس الإثنين بنسبة 0.7%.