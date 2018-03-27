توقعات بارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن مع اقتراب شم النسيم

كتبت- إيمان منصور:

شهدت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك حالة من الركود خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الإقبال على شراءها، تزامنا مع بدء صيام الأقباط، وذلك بالرغم من استقرار الأسعار عند مستويات منخفضة، بحسب ماقاله تجار لمصراوي.

وتوقع تجار، انتعاشة في أسواق البروتين بنسبة 15% خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب شم النسيم وعيد القيامة المجيد، على أن ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن أسعار اللحوم مستقرة عند نفس مستويات الشهر الماضي، بسبب ضعف الإقبال على شراءها.

وتوقع شرف لمصراوي، أن ترتفع نسبة الإقبال على الشراء مع بداية الشهر المقبل تزامنا مع انتهاء صيام الأخوة المسيحين.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 100 و150 جنيها، فيما يتراوح كيلو الضأن بين 130 و140 جنيها، فيما يبلغ كيلو اللحم الجاموسي الكبيرة والجملي بين 85 و100 جنيه، وهي نفس الأسعار منذ الشهر الماضي دون تغير، بحسب شرف.

ويعاني أيضا سوق السمك والمأكولات البحرية من حالة ركود كبيرة، نتيجة زيادة العرض عن الطلب، والذي أدى إلى ثبات الأسعار عند مستويات منخفضة، بحسب ماقاله عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف عبده لمصراوي، إن سعر كيلو البلطي مستقر بين 18 و23 جنيها، والبوري بين 30 و50 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والجمبري بين 150 و350 جنيها، في الجملة.

وتوقع عبده، أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ بنسبة 15% مع دخول موسم شم النسيم وعيد القيامة والذي يرفع الطلب على المأكولات البحرية، متوقعا ارتفاع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

أما أسعار الدواجن الحية فقد تراجعت خلال الأيام الماضية إلى 23 جنيها للكيلو بالمزرعة، و27 جنيها لدى التجار، مقابل 24 جنيها بالمزرعة و28 جنيها عند التجار، نتيجة تراجع الإقبال على شراءها بسبب انتشار كميات كبيرة من الدواجن المستوردة منخفضة السعر، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

كما تراجعت أسعار البيض، ليسجل سعر الكرتونة بالمزرعة اليوم 28.5 جنيه، ونحو 30 جنيها بالأسواق، وفقا للسيد.

وقال عبد العزيز إنه يتوقع زيادة الإقبال على شراء الدواجن والبيض خلال الأسابيع المقبلة، مع إفطار الأقباط، مما قد يدفع إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة السحب وانخفاض المعروض.

وفي يناير الماضي انتشرت بالأسواق كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية وسيارات تابعة لجهات في الدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيها