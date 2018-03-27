أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 10 بنوك

كتبت - منال المصري:

يختلف سعر الفائدة في البنوك على الشهادات متغيرة العائد، من بنك إلى آخر لكنه يظل مرتبطا بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي.

والشهادات متغيرة العائد، هي شهادات بنكية يرتبط سعر العائد فيها بأسعار الفائدة بالبنك المركزي، وفي حال انخفاض أو ارتفاع الفائدة يتغير هذا العائد.

وتتيح الشهادة أمام العميل حق استردادها بعد مرور 6 أشهر وكذلك الاقتراض بضمانها.

وتجمع الشهادات متغيرة العائد نفس مزايا الشهادات ذات العائد الثابت، باستثناء سعر الفائدة، المرتبط بسعر البنك المركزي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها بعدما استمر التضخم في التراجع خلال شهر فبراير الماضي.

وواصل المعدل السنوي للتضخم انخفاضه الملحوظ منذ نوفمبر الماضي، ليصل إلى 14.3% في فبراير مقابل 17% خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يصدر عن البنك المركزي - إلى 11.9% في فبراير مقابل 14.4% خلال يناير الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في فبراير الماضي، خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بنسبة 1% ليصبح 17.75% و18.75% على التوالي.

وينشر مصراوي أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد مدة 3 سنوات في 10 بنوك مصرية حاليا.

بنك الكويت الوطني:

يمنح البنك فائدة 18.75% على الشهادات التي يصرف عائدها شهريا، وترتفع الفائدة على الشهادة التي يصرف عائدها ربع سنوي إلى 19%، وتصل إلى 19.25% للشهادة التي يصرف عائدها نصف سنوي.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

يصدر البنك شهادة تمنح فائدة 16.25% شهريا، و16.5% التي يصرف عائدها ربع سنوي، و16.75% للعائد المنصرف نصف سنوي، بينما تمنح الشهادة فائدة 17% للعائد الذي يصرف سنويا.

البنك التجاري الدولي:

يصدر البنك شهادة ادخار ذات عائد متغير بفائدة 16% يصرف عائدها ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

بنك مصر إيران:

تبلغ الفائدة 17.75% يصرف عائدها شهريا وترتفع إلى 18.25% على العائد الذي يصرف ربع سنوي.

بنك قناة السويس:

يصدر البنك شهادة متغيرة العائد بفائدة 17.25% شهريا وترتفع الفائدة إلى 17.5% يصرف العائد كل ربع سنوي، وتصل الفائدة إلى 17.625% على العائد الذي يصرف نصف سنوي.

بنك البركة:

يصدر البنك شهادة واحدة فقط بفائدة 15% تصرف عائدا كل ربع سنة.

بنك التنمية الصناعية:

تبلغ الفائدة على شهادة متغيرة العائد في البنك 18% ويصرف العائد كل نصف سنة.

بنك تنمية الصادرات:

يمنح البنك فائدة 18.75% ويصرف العائد شهريا.

البنك العقاري المصري:

يصدر البنك شهادة بفائدة 17% ويصرف العائد شهريا لمدة ثلاث سنوات.

المصرف المتحد:

يصدر البنك شهادة بفائدة 17% ويصرف العائد شهريا.