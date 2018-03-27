شركة فاين الصحية القابضة تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، تعيين جيمس مايكل لافيرتي، رئيسا تنفيذيا جديدا لها خلفا لسليم كرادشة، الذي تولى منصبه على مدار 34 عاما،حيث يبدأ لافيرتي مهام منصه الجديد اعتبارا من بداية أبريل المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة، غسان نقل، في بيان اليوم الثلاثاء، "سعداء بانضمام لافيرتي لعائلة فاين، ما نعتبره مكسبا وإضافة قيمة لنا في المجموعة خاصة في ظل الأهمية التي تنطوي عليها ما يتمتع به من رؤى سخرها لخدمة فاين".

وأضاف "فمع توديعنا لكرادشة الذي نثمن له جهوده وإسهاماته الكبيرة في قيادة تطور المجموعة على مدى سنوات، فإننا نقدم نموذجا عن التميز الذي نتمتع به، كما أننا متحفزون لإثراء سجلنا بالإنجازات الجديدة التي سيشارك لافيرتي بتحقيقها دون أدنى شك".

وتضم "فاين" تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تمتلك عمليات تشغيلية في الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب، لتخدم الزبائن في أكثر من 70 سوقاً إقليمية وعالمية في جميع أنحاء العالم.