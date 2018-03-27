الإحصاء: 33 مليون جنيه إيرادات المسارح في 2016

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات المسارح خلال عام 2016، بلغت 33 مليون جنيه.

وأضاف الجهاز، في بيان اليوم، أن عدد المسارح في مصر بلغ 43 مسرحا خلال عام 2016، مقابل 42 مسرحا في عام 2015.

وانخفض عدد المشاهدين للمسارح خلال العام إلى 692 ألف مشاهد مقابل 837 ألف مشاهد في 2016 بنسبة تراجع 17.3%.