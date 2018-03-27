مصدر بـ"إيجاس": بدء إنتاج الغاز من حقلي "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة تستهدف بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بي بي البريطانية خلال أكتوبر المقبل.

وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن يتراوح الإنتاج الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية بين 500 إلى 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقلي "جيزة" و"فيوم" غرب دلتا النيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح في مايو الماضي، عمليات بدء الإنتاج من مشروع شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي، وتضم المرحلة الأولى منه حقلي "نورس" و"ليبرا"، واللذين ينتجان 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

وتبلغ استثمارات مشروع شمال الإسكندرية أهم مشروعات إنتاج الغاز لشركة بي بي البريطانية في مصر، نحو 11 مليار دولار، ويعد هذا العام هو الأعلى في معدل إنفاق الاستثمارات على مدار عمر المشروع.

وكان من المتوقع أن يصل إنتاج مشروع شمال الإسكندرية، والذي يضم تحالف بي بي وديا وهيئة البترول وشركة إيجاس، بداية من يناير 2020 إلى كامل الإنتاج على أن يستمر لمدة 5 أعوام متواصلة، تبعا للاتفاقية، إلا أن إيجاس تستهدف أن يصل المشروع إلى كامل الإنتاج خلال العام المقبل، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أنه من المخطط زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بدلا من 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز مع اكتمال المشروع، كما كان مقدرا له خلال الاتفاقية الخاصة به.

وتنتج مصر نحو 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلي، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.

وبحسب ما قاله وزير البترول طارق الملا، في وقت سابق، فإن وزارته نجحت خلال العام الماضي في إضافة نحو ١.٦ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، وجاءت الزيادة من إنتاج حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية، بالإضافة إلى حقل ظهر في البحر المتوسط.

وبحسب الوزير، فإن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي موجه بالكامل للاستهلاك في السوق المحلي بقطاعات الكهرباء والصناعة، وتابع "مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووجود فائض من الغاز سنبدأ في التصدير للخارج".

وتستهدف إيجاس استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعي في نهاية 2017-2018 إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.

ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج الغاز تدريجيا بنهاية 2018-2019 إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم، بالإضافة إلى وضع 39 بئرا تنموية على الإنتاج.