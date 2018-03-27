وزير قطاع الأعمال يبحث فرص الشراكة مع "كونكورد" للاستثمارات

كتبت- شيماء حفظي:

بحث وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، مع محمد ونيس رئيس مجموعة "كونكورد" الدولية للاستثمارات، سبل التعاون المشترك، للاستفادة من خبراتها في إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.

وقال بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء جاء في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأبدى وفد المجموعة رغبته في التعاون والدخول في شراكات استثمارية مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات متعددة، وفقا للبيان.

كما رحب الوزير بإمكانية التعاون مع المجموعة الاستثمارية، واستعرض الأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات وخاصة الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية.

وأكد الوزير، حرصه على التعاون وزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة في الشركات التابعة لها، والاستفادة من القدرات المالية والفنية والتسويقية والإدارية لدى شركات القطاع الخاص.

وقال الوزير، إن الشركات التابعة للوزارة تمتلك عددا كبيرا من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية.

وأضاف "يجري العمل حاليا على تحسين الاستفادة من الأصول واستغلالها على النحو الأمثل، بالإضافة إلى الأصول العقارية وعلى رأسها الأراضي التي تمثل أحد البدائل المحتملة في تمويل مشروعات التطوير"، وفقا للبيان.

وأشار بدوي، إلى أن الوزارة تعمل على تحسين ورفع كفاءة نظم الإدارة في الشركات التابعة لها مع تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم بما ينعكس إيجابا على إنتاجية الشركات.