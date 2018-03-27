أرباح هيرميس القابضة تتراجع 13.3% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة، إن صافي أرباحها انخفضت خلال عام 2017، بنسبة 13.3% لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه العام السابق.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرستها للبورصة اليوم الثلاثاء، ارتفع إجمالي إيرادات هيرميس بشكل طفيف خلال العام السابق ليسجل 4.36 مليار جنيه مقابل 4.30 مليار جنيه خلال 2016.

بينما ارتفع إجمالي مصروفات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 19.6%، حيث سجلت نحو 3 مليارات جنيه مقابل نحو 2.5 مليار جنيه في عام 2016.

وزادت مصروفات الشركة على الفوائد إلى 536.6 مليون جنيه خلال 2017 مقابل 215.8 مليون جنيه العام قبل الماضي بنسبة زيادة 148.6%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو الماضي، من أجل كبح التضخم، قبل خفضها في منتصف فبراير الماضي 1% لتسجل 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وبحسب تقرير مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن نتائج الأعمال، سجلت المجموعة صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة بقيمة 236 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2017، بنسبة انخفاض سنوي 83%.

كما تراجعت إيرادات الشركة التشغيلية خلال الربع إلى 837 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه قي الفترة المقارنة من 2016.

وقالت الشركة إن إيراداتها تراجعت هذا الربع لأن جزءا كبيرا من إيرادات الربع المقارن كانت نتيجة مكاسب تحرير سعر العملة.

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر، فضلا عن بعض الأسواق الإفريقية وباكستان وكينيا وأمريكا.