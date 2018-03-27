البنك العربي الإفريقي يخفض العائد على شهادة "أميرالد" بنسب تصل إلى 2.5%

كتبت- منال المصري:

قرر البنك العربى الإفريقي الدولي، خفض الفائدة بين 2.125% إلى 2.5% مرة واحدة على شهادة الادخار "أميرالد" ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات.

وسجلت الفائدة على شهادة "اميرالد" ذات العائد الشهري 11.75% مقابل 14% قبل الخفض، كما بلغت الفائدة على الشهادة ذات العائد الربع سنوي 11.875% مقابل 14.25% قبل الخفض.

ووصلت الفائدة على شهادة "اميرالد" ذات العائد نصف السنوي 12.125% مقابل 14.25% قبل الخفض، فيما بلغت الفائدة على الشهادة ذات العائد السنوي 12.5% مقابل 15% قبل الخفض.

كان البنك العربي الإفريقي قرر منذ أيام إيقاف شهادة "أميرالد" ذات العائد الثابت حتى إعادة تسعيرها مرة أخرى بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1% في منتصف شهر فبراير الماضي.

وتصدر شهادة "أميرالد" بقيمة ألف جنيه ومضاعفتها بدون حد أقصى، وهي متوفرة للعملاء من الأفراد بما فيهم القصّر.

ويمكن الحصول على العائد من الشهادة عبر حساب توفير أو حساب جاري، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك.

وتتيح للعميل إصدار بطاقة ائتمان (فيزا - ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد أقصى 97% من قيمتها، كما يمكن للعميل السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد أقصى 90% من قيمتها.