الفاصوليا تصل إلى 11 جنيهًا... أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- منار الرخ:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها، أمس الاثنين.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و11 جنيها، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 و11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.
السبانخ بين 3 و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبوسرة بين 3 و5.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.
الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.
الرمان بين 9 و17 جنيها.
الفراولة بين 5 و6 جنيهات.
الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.
الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.
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