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البوري يسجل 42 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:53 ص الثلاثاء 27 مارس 2018
البوري يسجل 42 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت - دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوياتها، أمس الإثنين، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيها، والبوري بين 39 و42 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

سوق العبور أسعار الأسماك السمك البلطي

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