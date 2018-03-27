الدولار يرتفع بأبوظبي الإسلامي ويستقر في 9 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الإثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى عند مستوياته أمس.

وارتفع سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.62 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مساء أمس.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول وقناة السويس والبركة عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي القاهرة والعربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.