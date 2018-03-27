شركة تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدا مع "نقل الكهرباء" بـ225 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركة تابعة لها وقعت عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقيمة 225 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن شركة إيجيتك السويدي - المملوكة للسويدي إليكتريك بنسبة 99.98% - وقعت عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ ربط محطة محولات إمبابة الجديدة بمحطة محولات المعتمدية.

وكانت شركة السويدي للتجارة والتوزيع التابعة للسويدي إليكتريك، وقعت خلال الشهر الجاري عقد تنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات بالعاصمة الإدارية بقيمة 1.238 مليار جنيه.

كما وقعت شركة السويدي إليكتريك للمشاريع الهندسية، التابعة للمجموعة، الشهر الماضي عقدا بقيمة 5.5 مليون دينار كويتي لتنفيذ أعمال إنارة الشوارع بالكويت.

وشهد فبراير أيضا توقيع شركة "إس دي إم" للتطوير والإدارة، التابعة للسويدي إليكتريك، عقد تطوير وتنمية 1.4 مليون متر مربع، بمدينة السادات ضمن عطاء هيئة التنمية الصناعية، بقيمة 266 مليون جنيه.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.