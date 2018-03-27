البورصة ترتفع في بداية تعاملات ثاني أيام انتخابات الرئاسة
كتبت- شيماء حفظي:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.6% إلى مستوى 17205 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.4%.
كانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات، أمس الاثنين، بنسبة 0.7%.
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بداية من 26 مارس وحتى 28 مارس 2018.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
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