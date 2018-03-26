أرامكو السعودية مستعدة للطرح الأولي في النصف الثاني من العام

القاهرة- وكالات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الإثنين إن الشركة ستكون مستعدة لطرح عام أولي في النصف الثاني من عام 2018 وإن العمل جار على ذلك، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وعلق الناصر قائلا "نقوم بعمل كبير للاستعداد لإدراج الشركة" مشيرا إلى أن بورصة الإدراج وتوقيته يتوقفان على الحكومة.

أضاف "لا تنسوا أن هذه عملية معقدة للغاية. حجم أرامكو وتعقيداتها أمر يحتاج وقتا".

وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو السعودية في الطرح الأولي. وقد يصل الطرح الأولى بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار حال تكلله بالنجاح، وهو ما سيجعلها في هذه الحالة أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رويترز الأسبوع الماضي بأن الشركة قد يتم طرحها في البورصة المحلية أو في سوق دولية أواخر هذا العام.