"الأهلي" يتفق مع "فيزا" لإصدار 100 ألف بطاقة ائتمان لطلاب جامعة حلوان

كتبت- مصطفى عيد:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الإثنين، إنه بدأ شراكة استراتيجية مع شركتي فيزا وإي فاينانس لتحويل جامعة حلوان إلى أول مجتمع لا نقدي في مصر، لتصبح أول جامعة على مستوى الجمهورية تتحقق بها دعائم الشمول المالي من خلال إصدار البطاقات مسبقة الدفع وقبولها من خلال كافة القنوات الإلكترونية المختلفة.

وتأتي تلك الشراكة من خلال قيام البنك الأهلي بإصدار بطاقات فيزا مسبقة الدفع لنحو 100 ألف من طلاب جامعة حلوان وذلك بالتوازي مع تفعيل كافة خيارات قبول المدفوعات الرقمية سواء من خلال نقاط البيع المنتشرة في الجامعة أو عبر موقع البنك الذي يتيح للطلاب القيام بسداد مقابل مشترياتهم عبر الإنترنت.

كما تمكن الشراكة من قبول الدفع عبر استخدام الهواتف المحمولة للدفع باستخدام تطبيق NBE Pay M Visa ومن خلال تلك الحلول المتميزة، يستطيع طلاب جامعة حلوان إتمام كافة معاملاتهم المالية اليكترونيا خاصة مع وجود شركة أي فاينانس المصرية التي توفر خدمات سداد المصروفات الكترونيا لكل الجامعات المصرية.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن تحويل جامعة حلوان بالكامل إلى مجتمع لا نقدي يعد نواة حقيقية على طريق تحقيق الشمول المالي في الجامعات المصرية وهو المبدأ الذى يأتي اتساقا مع توجهات الدولة والمجلس القومي للمدفوعات لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية بشكل أكبرمن خلال الخدمات التى توفرها المؤسسات المالية بما يضمن زيادة الشفافية ويقلص الاقتصاد الموازي.

كما يسهم هذا المشروع في التوجه نحو قاعدة الطلاب والشباب، الأمر الذي يلعب دورا رئيسيا في تغيير عادات المجتمع الخاصة باستخدام الأساليب التقليدية في سداد معاملاتهم المالية وذلك بإتاحة خيارات الدفع المختلفة في الجامعة بصورة.

ويعرف البنك المركزي الشمول المالي، بأن كل فرد أو مؤسسة تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان، وغيرها.

ويوضح البنك أن هذه المنتجات لابد أن تقدم من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية، بأسعار مناسبة للجميع وبسهولة، لضمان أن تكون لهذه الفئات الفرص المناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم.

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