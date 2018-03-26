أسعار الذهب ترتفع في منتصف تعاملات اليوم

كتبت- منار الرخ:

ارتفعت أسعار الذهب، مجددا في منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، بنحو جنيه واحد، بعدما بدأت مستقرة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 660 جنيها، من 659 جنيه في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 568 جنيها، والجرام عيار 24 عند 754جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5280 جنيها، بحسب نجيب.