بنك مصر يرفع سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك مصر، بتعاملات مساء اليوم الإثنين، بينما استقر في 9 بنوك عند نفس مستويات الصباح.

وارتفع سعرصرف الدولار في بنك مصر إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في تعاملات الصباح.

واستقر سعر الدولار أيضا في بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول وقناة السويس والبركة عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.61 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.