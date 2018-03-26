أسعار البيض والدواجن تتراجع.. والكرتونة تسجل 30 جنيها

كتبت- إيمان منصور:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البيض تراجعت خلال اليومين الماضيين جنيهين، ليسجل سعر الكرتونة بالمزرعة اليوم 28.5 جنيه مقابل 30.5 جنيه أول أمس.

كما تراجع سعر كرتونة البيض بالأسواق إلى 30 جنيها مقابل 33 جنيها، وفقا للسيد.

وأضاف عبد العزيز لمصراوي، أن أسعار الدواجن تراجعت هي الأخرى إلى 23 جنيها للكيلو بالمزرعة، و27 جنيها لدى التجار، مقابل 24 جنيها بالمزرعة و28 جنيها عند التجار خلال اليومين الماضيين.

وقال عبد العزيز إن السوق المحلي لا يحكمه أي معايير لارتفاع أو تراجع الأسعار، ولكن هناك عوامل تؤثر في الأسعار مثل ارتفاع سعر تكلفة التربية وزيادة أسعار الأعلاف.

وتنتج مصر يوميا نحو 3 ملايين طائر بنحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

وفي يناير الماضي انتشرت بالأسواق كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية وسيارات تابعة لجهات في الدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيها.