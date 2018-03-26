البنك الزراعي: تسوية مديوينات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال عامين

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم الإثنين إن البنك نجح في تسوية مديونيات بقيمة 1.4 مليار جنيه، لـ 23 ألف عميل متعثر، خلال الفترة من مارس 2016 وحتى فبراير الماضي.

وأضاف القصير في بيان صحفي أن البنك حريص على تقديم المساندة لجميع العملاء، بهدف استمرار مشروعاتهم وتنميتها وتحقيق التنمية الريفية والزراعية.

وتابع "البنك ينتهج سياسة جديدة في معالجة الديون المتعثرة، تستهدف التعامل مع الأمر بقدر من المرونة مع الفلاحين، نظرا للطبيعة الخاصة التي يتسم بها هؤلاء العملاء".

وقال القصير إن السياسة الحالية لمعالجة الديون تعتمد على دراسة كل حالة على حده وفقا لظروفها، بهدف اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حق البنك.

وأوضح أن هذه السياسة تشمل جدولة المديونيات والتسويات والتي تمتد لآجال تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات، بحيث تتلاءم المعالجة مع ظروف ونشاط العميل وإمكانياته في السداد.

وبحسب رئيس البنك فإن البنك يرتكز على الاتفاق الودي مع العميل المتعثر، وتلافي اللجوء للتقاضي وذلك إنطلاقا من مفهوم الشراكة بين البنك والعميل.

ووفقا للبيان فإن البنك يعمل على منح العميل فترة سداد أطول أو تخفيض العائد المحتسب أو إعفائه من جزء من العوائد إذا كان تعرض لأسباب خارجه عن ارادته.