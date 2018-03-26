الصين تدعو منظمة التجارة العالمية للتصدي للرسوم الجمركية الأمريكية

القاهرة- وكالات:

قال تشانغ شيان جتشن، مبعوث الصين لدى منظمة التجارة العالمية اليوم الإثنين إن على أعضاء المنظمة أن يعملوا معا لمنع الولايات المتحدة من تدمير المنظمة ويجب عليهم التصدي للرسوم الجمركية الأمريكية التي تستهدف ما تردد عن سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية.

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن تشانغ، قوله إن "أعضاء منظمة التجارة العالمية يجب أن يعملوا معا... لإعادة هذا الوحش إلى قفص قواعد منظمة التجارة" في إشارة إلى تعهد سابق للولايات المتحدة بعدم استخدام مثل تلك الرسوم الجمركية دون الحصول على موافقة المنظمة أولا.

وأضاف "الانفرادية تتعارض بشكل جوهري مع منظمة التجارة العالمية، مثل النار والماء، إذا انقلب القارب في بحر مفتوح فلا أحد في مأمن من الغرق".

وتابع "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد شخصا يخرب القارب. منظمة التجارة العالمية تحت الحصار وعلينا جميعا أن نتكاتف للدفاع عنها".

وكانت أمريكا قد قررت فرض رسوم جمركية على واردتها على الصلب والألومنيوم، وهو ما اعتبرته بعض الدول تحديا لقوانين منظمة التجارة العالمية.