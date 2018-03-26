مسؤول بالمركزي: تمويل مبادرة المشروعات المتوسطة تجاوز 10 مليارات جنيه

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى إن مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة بفائدة 12% حققت الهدف منها، حيث تجاوز حجم تمويلات بها 10 مليارات جنيه.

وقرر البنك المركزي أمس وقف العمل بمبادرة منح تمويلات للشركات والمشروعات المتوسطة، من البنوك بفائدة 12%.

وأضاف البنك في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني أن المبادرة حققت الأهداف المرجوة منها، بعدما استفذت المبلع المتاح لها والبالغ 10 مليارات جنيه.

وكانت المبادرة مخصصة لتمويل رأس المال العامل في ثلاث قطاعات وهم الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.

وقال مسؤول المركزي، إنه قارر إيقاف المبادرة، جاء في ظل اتجاه معدلات الفائدة إلى التراجع.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في فبراير الماضي، خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بنسبة 1% ليصبح 17.75% و18.75% على التوالي، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة.

وقال المصدر إن المركزي لم يتلق أية شكاوى من البنوك على إيقاف المبادرة المتوسطة بعد إرسال تعليمات لهم بايقافها.

وفي فبراير العام الماضي، قرر البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت المتوسطة من البنوك بعائد 12%، وحدد البنك لها مبلغ 10 مليارات.