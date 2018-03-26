34 % ارتفاعا في أرباح راية لخدمات مراكز الاتصالات خلال 2017

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 33.8% مقارنة بالعام السابق له.

وقالت الشركة في بيان لإدارة البورصة، اليوم الاثنين، إنها حققت أرباحاً بلغت 158.5 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 118.4 مليون جنيه في 2016.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017، بقيمة 65.49 مليون جنيه، بما يعادل 127% من رأس المال، بحسب بيان الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة 53 مليون جنيه، موزعاً على 106.06 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.

وتعمل راية في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، وسجل متوسط عدد العمالة في االنصف الأول من العام عدد 6437 عامل مقابل 5385 عامل.