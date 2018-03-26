تقديم موعد صرف معاشات شهر أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين إن جميع المعاشات شهر أبريل ستصرف بدءا من يوم الأحد المقبل، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وقال بيان للوزارة إنه بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيراً على أصحاب المعاشات المستفيدين سوف يتم الصرف لجميع المعاشات التأمينية بداية من أول شهر أبريل، الموافق الأحد المقبل.

ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات، 7.6 مليون صاحب معاش، بقيمة إجمالية تبلغ 11.3 مليار جنيه، بحسب الوزارة.

وقال البيان إن وزيرة التضامن، غادة والي، طلبت من المسئولين بصندوقي التأمين الاجتماعي اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر أبريل بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وقررت الوزارة إعداد غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف واستمرار منافذ صرف بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة وجود حالات بالمنافذ.

ونقل البيان عن شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قوله إن منافذ الصرف في فروع البنك سوف تبدأ في الصرف بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الانتهاء من الصرف للحالات المتواجدة بالفروع.