رئيس الوزراء: مصر تنوي اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية هذا العام

القاهرة- وكالات:

قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الإثنين إن مصر تنوي اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام الحالي 2018، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات للصحفيين على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ”الاقتصاد يتحسن... المؤشرات تتحسن... اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات".

وتستعد الحكومة لإرسال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لرئيس الجمهورية، خلال هذا الأسبوع.

وتنفذ مصر حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وبدأت بتعويم الجنيه ثم رفع أسعار الوقود والكهرباء والفائدة، ومن المقرر أن تستمر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حتى نهاية البرنامج في 2019.

وخلال العام الماضي، صرفت الحكومة علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بعد تعويم الجنيه، كما توسعت في معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، كما رفعت دعم المواد التموينية