أرباح العربية للأسمنت تتراجع 11.5% خلال عام 2017

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة العربية للأسمنت أن صافي أرباحها تراجع بنهاية عام 2017 بنسبة 11.5% مقارنة بالعام السابق له.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة اليوم الإثنين، إنها حققت أرباحًا بلغت 217.4 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 245.8 مليون جنيه في 2016.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه في العام السابق له، بارتفاع 12.2%.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 4.47 مليون جنيه على العاملين عن أرباح 2017، وترحيل 120 مليون جنيه للعام المقبل، بحسب بيان الشركة اليوم.