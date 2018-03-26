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    20 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

    11:24 ص الإثنين 26 مارس 2018
    20 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

    كتبت- إيمان منصور:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند مستوياتها، أمس، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيها، والبوري بين 39 و42 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

    كما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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