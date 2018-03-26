توقعات بارتفاع مبيعات بعض السلع الغذائية خلال أيام الانتخابات

كتبت- منار الرخ:

توقعت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية زيادة المبيعات خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيكون له مردودا إيجابيا.

وقال بيان للشعبة اليوم الإثنين إن الانتخابات الرئاسية سترفع مبيعات بعض السلع الغذائية مثل المياة المعدنية والغازية والعصائر والبسكويت.

وأضاف البيان أن هذه السلع ستلاقي إقبالًا كبيرًا من الناخبين على مدار يومهم الانتخابي.

وانطلقت انتخابات الرئاسة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

وتوقعت الشعبة، استقرار أسعار السلع بسبب توافر المعروض بالسوق في ظل وجود حالة ركود نسبي خلال الفترة الحالية.

وقال البيان إن مجلس إدارة الشعبة عقد اجتماعا برئاسة، إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة لمناقشة حالة السوق، ومدى توافر المعروض من السلع المختلفة في ظل الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ولفت العربي في البيان إلى ضرورة ما يدور به في الأيام القادمة خاصة مع العد التنازلي لدخول رمضان مع السعي إلى تكثيف معروض السلع لمواجهة أي زيادة في الطلب للحفاظ على توزان الأسعار.



