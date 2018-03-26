تبدأ من الخليج.. وزارة الهجرة تبحث طرح شهادة أمان للمصريين في الخارج

كتبت-منال المصري:

قال وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين إن الوزيرة، نبيلة مكرم، عقدت اجتماعا مع ممثلين لبنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة، لبحث آليات طرح شهادة أمان، للمصريين بالخارج.

وفقا للبيان فإن الاجتماع جاء بالتنسيق والاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزيرة الهجرة، لطرح شهادة أمان للمصريين العاملين بالخارج.

وقالت نبيلة مكرم، في البيان إن طرح شهادة أمان، كانت أحد المطالب التي تلقتها خلال جولتها الأخيرة بأكثر من دولة.

وأضافت أنها تواصلت مع محافظ البنك المركزي، الذي أبدى ترحيبه بطرح الشهادة للمصريين بالخارج، وتم الاتفاق على دراسة آليات طرحها ليستفيد منها كافة المصريين.

وبحسب نبيلة مكرم فإنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تتضمن الأربعة بنوك المعنية بالطرح، لدراسة آليات طرح الشهادة للمصريين بالخارج.

وأضافت أن اللجنة ستعد تقريرها النهائي، آخر الأسبوع المقبل، ليتم الإعلان بعدها عن الآليات وطرح الشهادة للمصريين بالخارج ليستفيدوا منها.

وتبدأ البنوك في طرح هذه الشهادة بمنطقة الخليج كمرحلة أولى، نظرا لتواجد عدد كبير من المصريين به، وفقا للبيان.

ويعد هذا هو التعاون الثاني بين الوزارة والبنوك بعد طرح شهادة بلادي بالدولار في أعقاب قرار تعويم الجنيه.

وشهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، بدأت 4 بنوك طرحها منذ 3 أسابيع.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.