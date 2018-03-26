الدولار يتراجع في بنك الإسكندرية مع بداية تعاملات الإثنين

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بتعاملات صباح اليوم الاثنين، بينما استقر في 8 بنوك عند نفس مستويات مساء أمس.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولارفي بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره مساء أمس.

كما ثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في تعاملات الصباح.

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار عند 17.61 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك كريدي أجريكول وقناة السويس والبركة عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.