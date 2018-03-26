بالم هيلز: لم نتقدم لشراء أرضي شركة ديار القطرية بالقاهرة الجديدة

كتبت- إيمان منصور:

قالت شركة بالم هيلز اليوم الإثنين إنها لم تتقدم بأي عرض لشراء أراضي شركة ديار القطرية بالقاهرة الجديدة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم "تنفي الشركة تقديم أي عرض شراء أراضي شركة ديار القطرية بالقاهرة الجديدة "مشروع سيتي جيت".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن بالم هيلز ومستثمرين أخرين تقدموا بطلب للاستحواذ على أراضي شركة ديار القطرية بالقاهرة الجديدة.

وتعمل شركة الديار القطرية، في مجال الاستثمار العقاري.