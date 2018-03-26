وزير البترول يتفقد سير العمل بمشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي

كتب - مصطفى عيد:

تفقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث يتم حاليا الإسراع باستكمال أعمال تنمية باقي مراحل إنتاج الحقل الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية يناير الماضي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.

وقالت وزارة البترول إن زيارة الملا تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات العمل والإنتاج البترولي للإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج، وتحفيز العاملين للاستمرار في تحقيق معدلات التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الموضوع.

وأكد الملا أهمية الإسراع بتنفيذ المراحل المتبقية بالمشروع ووضعها على الإنتاج وفق الجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن وزارة البترول تولي أهمية كبرى في التعجيل بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة والإسراع بوضعها على الإنتاج لما لها من عائد اقتصادي متميز.

وقال الوزير إن الانتاج من هذه المشروعات يساعد سواء في تخفيف عبء استيراد الغاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة بتوفير بديل محلي يسد جانبا من احتياجات السوق أو بالنسبة للتوسعات في الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مما يعني ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي تدعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية.

وبدأت مصر الإنتاج من حقل الغاز العملاق ظهر في البحر المتوسط، في ديسمبر الماضي بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب، والذي تتولى تنميته شركة إيني الإيطالية، إلى جانب شركات روسنفت الروسية، وبي بي البريطانية، ومبادلة الإماراتية.

وعقب الجولة، استعرض الوزير خلال اجتماع ضم رؤساء شركات بتروبل وإنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية وقيادات العمل بالمشروع، البرنامج الزمني للانتهاء من أعمال تنمية الحقل وما يتم من خطوات فعلية لزيادة الإنتاج سواء في تنفيذ برنامج حفر الآبار أو في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية.

كما بحث الاجتماع تنفيذ الأعمال بالمحطة البرية لاستقبال ومعالجة الغازات.

وقال عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل) سير العمل بالحقل، إن أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخطي الإنتاج الأول والثاني قاربت على الانتهاء، كما تم البدء في اختبارات ما قبل التشغيل.