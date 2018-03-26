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    المصرية الكويتية تدرس ضخ 300 مليون جنيه لرفع قدرات محطة كهرباء برج العرب

    10:02 ص الإثنين 26 مارس 2018
    المصرية الكويتية تدرس ضخ 300 مليون جنيه لرفع قدرات محطة كهرباء برج العرب

    الشركة القابضة المصرية الكويتية

    كتبت- إيمان منصور:

    قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الإثنين إنها تدرس ضخ 250 إلى 300 مليون جنيه، كاستثمارات لرفع القدرات التوليدية لمحطة كهرباء برج العرب.

    وبحسب بيان للشركة اليوم على البورصة فإن المحطة مملوكة للشركة الوطنية للطاقة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية.

    وتهدف الشركة من ضخ الاستثمارات الجديدة زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 100 ميجاوات مقارنة بالقدرة الحالية 70 ميجاوات، وفقا للبيان.

    والقابضة المصرية الكويتية مدرجة في بورصتي مصر والكويت، وتتبعها نحو 20 شركة أخرى تعمل في قطاعات الغاز والبترول والتأمين والأسمدة والاتصالات والبناء والاستثمارات المالية وغيرها.

    الكويت الشركة القابضة المصرية الكويتية محطة كهرباء برج العرب

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