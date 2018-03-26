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    الأسهم السعودية تفتح منخفضة بعد اعتراض هجوم صاروخي

    09:52 ص الإثنين 26 مارس 2018
    الأسهم السعودية تفتح منخفضة بعد اعتراض هجوم صاروخي

    القاهرة- وكالات:

    تراجع المؤشر العام السعودي 0.5% مع بداية التعاملات يوم الإثنين بعد أنباء عن تعرض المملكة لهجوم صاروخي مساء الأحد مما أثار مخاوف المستثمرين، وفقا لوكالة رويترز.

    وأسقطت الدفاعات الجوية السعودية سبعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون أمس الأحد لكن الحطام أودى بحياة رجل في الرياض أصبح أول قتيل في العاصمة خلال الحملة العسكرية التي يشنها تحالف تقوده السعودية في اليمن منذ ثلاث سنوات

    السعودية القاهرة هجوم صاروخي الحوثيون

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