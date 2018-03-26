السفارة الأمريكية تطلق معرض "شغّلنا" للتوظيف في القاهرة السبت المقبل

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين، إطلاق معرضها السنوي الرابع للتوظيف "شغّلنا" السبت المقبل.

وقالت السفارة في بيان لها، إن أكثر من 60 شركة ستشارك في معرض هذا العام لإتاحة أكثر من 5 آلاف وظيفة شاغرة، وتشمل الشركات المشاركة كوكاكولا وجنرال موتورز وبرليتز ومركز راية للاتصال وفودافون مصر وأمريكانا وغيرها من الشركات.

وأضافت السفارة، أنه بالإضافة إلى الوظائف المتاحة، سيوفر المعرض للباحثين عن عمل دورات للتدريب والتنمية المهنية.

وتمكن الآلاف من المصريين المتقدمين للوظائف من الحصول على فرص عمل نتيجة لهذه المعارض خلال السنوات الماضية، بحسب بيان السفارة.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولدبرجر،"يساعد معرض شغّلنا في تحقيق التواصل بين المصريين الموهوبين وبين الشركات الأمريكية والدولية والمحلية ونحن فخورون بدعمنا لزيادة فرص العمل في مصر ونتطلع إلى إقامة شراكات مع الشركات المصرية والحكومة لمواصلة تطوير الفرص الاقتصادية".

ويُعد معرض "شغّلنا" هو الأول ضمن سلسلة تشمل 3 معارض، ومن المقرر أن يقام المعرض في الأقصر في مايو، وفي الإسكندرية في أواخر الصيف.

وقال البيان إن التسجيل المسبق لبيانات المتقدمين بالغ الأهمية، عن طريق الموقع الإلكتروني http://shaghlna.com/.