الدولار ينخفض في بنكي مصر والتجاري الدولي بالتعاملات المسائية

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار في بنكي مصر والتجاري الدولي، بتعاملات اليوم الأحد المسائية، بينما استقر سعره في 8 بنوك عند نفس مستويات الصباح.

وخفّض بنك مصر سعر الدولار إلى 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع بالتعاملات الصباحية.

وتراجع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في تعاملات المساء، مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات الصباح.

كما استقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار عند 17.61 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي القاهرة والعربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك كريدي أجريكول وقناة السويس والبركة عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.