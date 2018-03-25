أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي، اليوم الأحد، عند نفس مستويات أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم إلى 659 جنيها، وهو نفس أسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 567 جنيها، والجرام عيار 24 عند 753 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5272 جنيها، بحسب نجيب.

وأرجع نجيب استقرار سعر الذهب بالسوق المحلي إلى استمرار العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.