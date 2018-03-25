بنك القاهرة يدرس إطلاق حساب توفير بالتقسيط للشباب خلال أيام

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يدرس حاليا إطلاق حساب توفير بالتقسيط للشباب خلال الأيام المقبلة بهدف تحقيق الشمول المالي، وجذب الشباب من سن مبكرة على التعامل مع البنوك.

وأضاف فايد، أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من مزايا الحساب وتحديد الفائدة، والحد الأدنى لفتح الحساب للإعلان عنه في أقرب وقت .

وأكد فايد، أن البنك يعتزم إطلاق مجموعة من منتجات التجزئة الجديدة منها الموبايل بنك والإنترنت بنك قبل نهاية العام الجاري بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في إجراء العمليات المالية إلكترونيا والقضاء على الكاش.

كما يعمل البنك حاليا على تفعيل المحفظة الذكية بالبنك على عملاء المشروعات متناهية الصغر، البالغ عددهم 170 ألف عميل بهدف تحفيزهم على إجراء معاملاتهم المالية إلكترونيا، وهو ما ينعكس على تحقيق الشمول المالي.

وأوضح فايد، أن البنك تعاقد مع شركة " Temenos " الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير نظم المعلومات المصرفية، بهدف استحداث أفضل أنظمة الأعمال التكنولوجية المصرفية لتزويد البنك بنظام T24 الأكثر تطورا وحداثة على مستوى العالم والمطبق من قبل بنوك عالمية.

وأشار رئيس البنك، إلى أن البنك المركزي المصري سعى دائمًا لتطوير البنية التحتية الجاذبة والداعمة للتكنولوجيا المالية حيث أن هذا التوجه يأتى في إطار حرص الدولة على مواكبة أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، بهدف التحول إلى الاقتصاد الرقمي وما يتبعه من تعزيز لمفهوم الشمول المالي.