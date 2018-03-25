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البنك المركزي يوقف مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة

03:47 م الأحد 25 مارس 2018
البنك المركزي يوقف مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة

البنك المركزي

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي اليوم الأحد إنه أوقف العمل بمبادرة منح تمويلات للشركات والمشروعات المتوسطة، من البنوك بفائدة 12%.

وأضاف البنك في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني أن المبادرة حققت الأهداف المرجوة منها، بعدما استفذت المبلع المتاح لها والبالغ 10 مليارات جنيه.

وفي فبراير العام الماضي، قرر البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت المتوسطة من البنوك بعائد 12%، وحدد البنك لها مبلغ 10 مليارات جنيه.

البنك المركزي تمويل المشروعات المتوسطة

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