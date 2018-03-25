مؤسسة بنك مصر تفتتح وحدة غسيل كلوي بمستشفيات جامعة أسيوط

كتبت منال المصري:

افتتحت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة أسيوط.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إنه تم دعم الوحدة بعدد 21 جهاز غسيل كلوي لخدمة المرضى غير القادرين، بالإضافة إلى كرسي متخصص لكل جهاز بحوالي 3 ملايين جنيه.

كما افتتحت المؤسسة وحدة الآلام التداخلية بمعهد جنوب مصر للأورام الذي يعد المعهد التعليمي الوحيد بصعيد مصر.

ووفقا لبيان المؤسسة، تم تجهيزها بحوالي 1.5 مليون جنيه، كما ساهمت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتجهيز كبسولات العمليات به بقيمة 10 ملايين جنيه.