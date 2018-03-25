إنفوجرافيك.. التخطيط تعرض أهمية ومهام حاضنات الأعمال بمشروع رواد 2030

كتبت- إيمان منصور:

نشر مشروع 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافًا يقدم شرحًا وافيًا لحاضنات الأعمال بمفهومها وأهدافها حيث تناول المنشور توضيح مهام تلك الحاضنات والتي تتمثل في تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة جدوي المشروعات وتوفير المساندة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية.

وشرح الإنفوجراف، تقديم الدعم الفني والمالي واللوجيستي للمنشأت الصغيرة مع توفير التدريب الإداري أو التقني لعاملي المؤسسة من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة، بالإضافة لأهمية حاضنات الأعمال والتي تضمنت المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب.

كما شرح المشروع مزايا توفير كل الإمكانيات التي تعمل على تسهيل إقامة المشروعات إلي جانب العمل على ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة، إضافة إلى إمكانياتها في ربط المشروعات المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها البعض للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفها وكيفية التغلب عليها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية، وحل مشكلة البطالة إلي جانب تشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمو والتطور.



