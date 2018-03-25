بـ 1800 جنيه.. "دندشة" سلسلة ذهب جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار

كتبت- دينا خالد:

لجأ عدد من صناع الذهب ومحلات المصوغات في مصر، لتصنيع نوع من السلاسل الخفيفة، التي لا يتعدى وزنها 3 جرامات، لكسر حالة الركود التي تسيطر على الأسواق بعد ارتفاع أسعار الذهب.

ويقول محمد سلامة، صاحب محل مشغولات ذهبية في منطقة إمبابة، إن بعض شركات الذهب أنتجت سلسلة منذ شهر تقريبا يتراوح وزنها بين 1.75 جرام وحتى 3 جرامات.

"دندشة" هو الاسم التجاري للسلسة، وتنتج الشركات نوعان منها، واحدة عبارة عن حبل ذهبي رقيق بدون "عليقة" وأخرى "بعليقة".

وبحسب سلامة، تصنع "دندشة من عيار ذهب 18 ويتراوح سعرها "بين 1000 جنيه وحتى 1800 جنيه، وهو سعر مناسب لكثير من الفئات حيث أن سعرها أقل من سعر أي خاتم خفيف الوزن".

اشترى سلامة نحو 6 سلاسل قبل عيد الأم ليعرضها في متجره "كل يوم بتلقى مئات الأسئلة عن هذا النوع من السلاسل، لكني لم أتمكن إلا من بيع واحدة فقط".

ويرجع سلامة هذا إلى أن الزينة لم تصبح من أولويات المواطنين، فضلا عن أن البعض يراها غير عملية حيث أنها رقيقة للغاية سهلة القطع.

وشهدت مصر موجة غلاء مرتفعة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث قفزت معدلات التضخم لأعلى مستوى في نحو 3 عقود، كما ارتفعت أسعار الذهب منذ ذلك التاريخ لتحقق مستويات قياسية لم تشهدها من قبل.

ويقول نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الصناع لجأوا لتصنيع هذه السلسلة نظرا لارتفاع سعر الذهب وقلة الإقبال عليه بعد ارتفاع الأسعار.

ويضيف نجيب "في سيدات كتير بتكون عايزة تشتري سلسلة وأقل سلسلة بيتراوح وزنها بين 7 و10 جرامات، ومع ارتفاع الأسعار فلا تناسب هذة الأوزان كافة الفئات.. لذلك قمنا بتصنيع سلاسل بأوزان خفيفة".

ويرى نجيب أن تأثير المنتج الجديد على تحريك السوق طفيفا حتى الآن وأقل من المتوقع، بسبب ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، وعدم معرفة الجميع بالمنتج الجديد.

ويتوقع نجيب زيادة الإقبال على "دندشة" خلال الفترة القادمة بعدما تعلم بها كثير من السيدات والفتيات خاصة أن سعرها مناسب للغاية.

وبحسب أسعار اليوم الأحد، سجل عيار الذهب عيار 21 نحو 659 جنيهاً للجرام، وعيار 18 نحو 567 جنيهاً للجرام.