البورصة تغلق أولى جلسات الأسبوع على انخفاض جماعي للمؤشرات

كتب - مصطفى عيد:

اختتمت مؤشرات البورصة أولى تعاملات الأسبوع الجاري، اليوم الأحد، على تراجع جماعي، وهي أولى الجلسات بعد الهبوط القوي لمؤشرات البورصة الأمريكية أول أمس الجمعة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.47% إلى مستوى 16985 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1%.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 364.2 مليون جنيه و15.8 مليون جني على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 380 مليون جنيه.

وكانت البورصة انخفضت بنسبة 0.48% خلال تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 17065 نقطة.

وبحسب وكالة رويترز، هوت بورصة وول ستريت يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين، الذين يشعرون بقلق متزايد من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، على بيع الأسهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة الجمعة منخفضا 1.77%، إلى 23533.2 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ نوفمبر الماضي، وفقا للوكالة.

كما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.1%، والمؤشر ناسداك المجمع 2.43%.