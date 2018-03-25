شركة " IGI" العقارية تطلق أحدث مشروعاتها "أوك بارك"

كتبت- صافي سليم:

أعلنت شركة " IGI" العقارية إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية "أوك بارك" OAK PARK" على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن المشروع يأتي ضمن الاستراتيجية التوسعية لـ " IGI" العقارية والتي تستهدف تنويع محفظة مشروعاتها العقارية لتشمل مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشفت الشركة، عزمها لإطلاق مشروعات مميزة ورائدة قريبا في غرب القاهرة بتوسعات مدينة الشيخ زايد "الشيخ زايد الجديدة " وأكتوبر وبشرق القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الشركة أن مشروع "أوك بار " OAK PARK" عبارة عن مجمع سكني فاخر يتسم بموقعه الاستراتيجي وسط طريق الواحات وتبلغ نسبة المبانى بـ "أوك" 20% من إجمالي مساحة المشروع، ويتضمن 3 نماذج مختلفة من المباني.

ويضم المشروع شقق سكنية بمساحات تتراوح بين 167 إلى 235 متر ويتم تسليمها للعملاء كاملة التشطيب

وقال خالد شتا، رئيس مجلس إدارة " IGI" العقارية، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمارات، إن الشركة تستهدف تفعيل خطة توسعية متكاملة تسعى من خلالها لتنفيذ مشروعات عقارية مميزة بشرق وغرب القاهرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.