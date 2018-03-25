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شركة " IGI" العقارية تطلق أحدث مشروعاتها "أوك بارك"

01:57 م الأحد 25 مارس 2018
شركة " IGI" العقارية تطلق أحدث مشروعاتها "أوك بارك"

كتبت- صافي سليم:

أعلنت شركة " IGI" العقارية إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية "أوك بارك" OAK PARK" على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن المشروع يأتي ضمن الاستراتيجية التوسعية لـ " IGI" العقارية والتي تستهدف تنويع محفظة مشروعاتها العقارية لتشمل مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشفت الشركة، عزمها لإطلاق مشروعات مميزة ورائدة قريبا في غرب القاهرة بتوسعات مدينة الشيخ زايد "الشيخ زايد الجديدة " وأكتوبر وبشرق القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الشركة أن مشروع "أوك بار " OAK PARK" عبارة عن مجمع سكني فاخر يتسم بموقعه الاستراتيجي وسط طريق الواحات وتبلغ نسبة المبانى بـ "أوك" 20% من إجمالي مساحة المشروع، ويتضمن 3 نماذج مختلفة من المباني.

ويضم المشروع شقق سكنية بمساحات تتراوح بين 167 إلى 235 متر ويتم تسليمها للعملاء كاملة التشطيب 

وقال خالد شتا، رئيس مجلس إدارة " IGI" العقارية، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمارات، إن الشركة تستهدف تفعيل خطة توسعية متكاملة تسعى من خلالها لتنفيذ مشروعات عقارية مميزة بشرق وغرب القاهرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

شركة IGI مشروع أوك بارك طريق الواحات الاستثمارات مدينة أكتوبر

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